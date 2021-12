Loạt lãnh đạo chủ chốt của một xã bị cách chức, kỷ luật

Your browser does not support the audio element.

Chiều 29/12, ông Hoàng Duy Trung - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức xử lý kỷ luật đối với các cán bộ xã Cẩm Thịnh gồm: Ông Nguyễn Hữu Phúc - Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Đình Quý - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Trọng Thìn - Chủ tịch UBND xã; ông Phạm Đình Nông - Phó Bí thư Đảng ủy xã.