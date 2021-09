Loạt khoảnh khắc quyền lực của BTS với tư cách Đặc phái viên của Tổng thống Moon Jae In: Netizen Hàn cũng phải trầm trồ!

Trước đó vào ngày 21/7, Big Hit Music xác nhận BTS đã được bổ nhiệm làm đặc phái viên Tổng thống cho Thế hệ tương lai và Văn hóa. Được biết sau quyết định bổ nhiệm này, BTS có kế hoạch truyền tải thông điệp khích lệ và hi vọng đến với những người trẻ tuổi trên toàn thế giới. Nhóm cũng sẽ thực hiện nhiều hoạt động khác nhau để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các nhiệm vụ toàn cầu như cải thiện môi trường, nghèo đói và bất bình đẳng cũng như tôn trọng sự đa dạng.

Sau đó vào sáng ngày 14/9 (giờ Hàn), BTS đã có cuộc gặp mặt với Tổng thống Moon Jae In tại Nhà Xanh trong lễ bổ nhiệm vai trò đặc biệt này. Được biết đây là lần đầu tiên Tổng thống Moon gặp lại BTS kể từ 'Lễ kỷ niệm Ngày Thanh niên đầu tiên' vào tháng 9 năm ngoái. Chính vì vậy cuộc gặp này đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Theo thông báo, Tổng thống Moon Jae In sẽ đến Mỹ để dẫn dắt chương trình nghị sự toàn cầu cho các thế hệ tương lai. Với tư cách là Đặc phái viên đặc biệt, BTS sẽ tháp tùng Tổng thống Moon Jae In tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 được tổ chức tại New York, Mỹ.