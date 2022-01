Loạt Idol Kpop xuất thân gốc Việt: Người tươm tất, kẻ dính kiện

Bên cạnh đó, cũng vì lý do đa quốc tịch mà Z-Boys và Z-Girls không thể xuất hiện trên nhiều chương trình âm nhạc. Vào năm 2019, Z-Girls tiếp tục comeback với Streets Of Gold còn Z-Boys trở lại với Holla Holla và cũng thu hút cả triệu lượt xem nhưng không thể làm vực tên tuổi.

Sau khi ra mắt, Z-Girls debut với ca khúc What You Waiting For, còn Z-Boys cũng có cho mình MV debut là No Limit. Tuy nhiên sau 2 năm hoạt động, cả hai nhóm nhạc này hoàn toàn không tạo được tiếng vang và "chết chìm" tại thị trường Kpop.

Đến thời điểm hiện tại, Queen và Roy đã gây nhiều tiếc nuối khi có cả tài năng và nhan sắc nhưng không gây tiếng vang tại Hàn Quốc

Nguyễn Hải Yến: Idol Kpop người Việt đời đầu nhưng bị công ty chủ quản đâm đơn kiện, ngừng hoạt động từ 10 năm trước

Gia nhập nhóm nhạc M.I.S.O từ năm 2008, Nguyễn Hải Yến được xem là một trong những nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên hoạt động và nổi tiếng tại làng giải trí Hàn Quốc.



Hải Yến từng hoạt động trong nhóm nhạc M.I.S.O

Nhờ tiếng Hàn trôi chảy cùng gương mặt đẹp, Hải Yến là cái tên được góp mặt trong nhiều bộ phim như Face Me And Smile, Flowers For My Life...

Nhưng từ việc được các nhà sản xuất ưng ý, ngỏ lời mời đóng phim chính là con dao hai lưỡi dành cho Hải Yến. Năm 2009, công ty chủ quản đã đâm đơn kiện Hải Yến vì lý do cô tự nhận đóng phim Can Anybody Love của đài SBS mà không thông qua công ty chủ quản.

Lập tức, phía công ty chủ quản cho biết việc hoạt động đơn lẻ của Hải Yến đã làm ảnh hưởng đến tiến trình ra mắt album vol.2 của nhóm M.I.S.O. Họ đâm đơn kiện Hải Yến và số tiền bồi thường sau cùng của công ty dành cho cô là 10,9 triệu won (tương đương 174 triệu đồng).

Sau lần bị chính công ty đâm đơn kiện, cô sớm phải dừng hoạt động tại Kpop. Đến năm 2011, Hải Yến về nước kết hôn và cũng "mất tích" khỏi làng giải trí.

