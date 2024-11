Loạt hình ảnh gây sốc trong MV của nhóm rapper Việt

Bên cạnh những ca khúc chế lời nhạy cảm, nhóm rapper gây phẫn nộ khi đưa một loạt hình ảnh đua xe vào Music Video.

Những hình ảnh trong sản phẩm âm nhạc của nhóm rapper Những sản phẩm âm nhạc nhạy cảm của kênh "Nơi tình yêu bốc đầu", với các rapper CCMK, Cậu Phát và dàn khách mời đang là đề tài gây tranh luận đặc biệt ở các diễn đàn rap. Một ngày sau phản ánh của Tiền Phong, nhóm rapper này vẫn giữ nguyên các sản phẩm trên YouTube, bất chấp chỉ trích từ khán giả. Theo giải thích từ nhóm rapper, những sản phẩm này chỉ mang tính chất châm biếm và hài hước, không cổ xúy tệ nạn. Một luồng ý kiến khán giả lên tiếng bảo vệ nhóm rapper, cho rằng đây chỉ là những ca khúc nhạc chế làm để mua vui như nhiều sản phẩm khác. Ngược lại, có ý kiến khán giả khẳng định đây là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm để xuất hiện các ca khúc nói về nạn đua xe, bốc đầu. Your browser does not support the video tag.

Loạt hình ảnh tệ nạn được đưa vào làm minh họa cho MV Một luồng ý kiến khác từ khán giả bỏ qua tranh cãi đây là nhạc châm biếm hay cổ xúy nạn đua xe, mà đi thẳng vào vấn đề nhóm rapper đang công khai lan truyền rất nhiều hình ảnh nhạy cảm trên YouTube. Cụ thể, để mô tả sát sao nội dung ca khúc, nhóm rapper này xới lại những hình ảnh tổ chức đua xe, bốc đầu, lạng lách trên đường. Loạt hình ảnh được nhóm rapper sử dụng là những sự vụ từng được chú ý, gây bức xúc trên mạng xã hội, thay vì dàn dựng MV phù hợp để mang tính chất châm biếm. Các MV này không làm mờ các hình ảnh. Đa số MV trên kênh không có động thái chủ động để cảnh báo hoặc giới hạn người xem. Rapper CCMK (tên thật Nguyễn Văn Quang) là thành viên hiện diện ở tất cả sản phẩm trên kênh Nơi tình yêu bốc đầu. Việc các rapper chế lời loạt ca khúc gốc thành bản rap mang phong cách được gọi là "boy phố" gây chú ý làng rap Việt trong vài tháng qua.

Loạt bản nhạc chế được phát hành công khai ở mọi nền tảng Sự táo bạo của nhóm rapper trong việc khai thác chủ đề và hình ảnh được không ít khán giả ủng hộ, gọi đây là món ăn tinh thần mới. Trong khi đó, nhiều khán giả đã cảnh báo nhóm rapper từ những sản phẩm đầu tiên khi sử dụng hình ảnh nhạy cảm như đua xe, bốc đầu, bay lắc trên kênh một cách công khai. Các sản phẩm trên kênh này thu hút từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu lượt xem. Nhóm rapper còn phát hành công khai các bản nhạc trên Spotify và nhiều nền tảng nhạc số. Hình ảnh trong MV trên kênh đã phát tán không thể kiểm soát trên TikTok và các mạng xã hội khác. Theo Tiền Phong