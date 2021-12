Loạt hành vi phạm tội của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Từ năm 2016 đến 2019, công ty này đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty Thoát nước Hà Nội.



Công ty Arktic mua lượng chế phẩm này từ hãng Watch Water với giá 115 tỷ đồng sau đó bán lại với giá 151 tỷ, hưởng lợi 36,1 tỷ đồng.



Dính dáng đến ông chủ Nhật Cường



Ngoài vụ án trên, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội còn bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Liên quan đến vụ án, các bị can Nguyễn Văn Tứ (cựu Chánh Văn phòng Thành ủy, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội), Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT), Nguyễn Tiến Học (cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT), Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT), Võ Việt Hùng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh), Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.



Trong vụ án này, ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy cùng các bị can khác đã gian lận trong việc lập khống hợp đồng chứng minh khả năng, kinh nghiệm để hợp thức hóa hồ sơ năng lực tham gia dự thầu; thiết lập các công ty làm “quân xanh” khi tham gia đấu thầu; sau khi trúng thầu đã chuyển nhượng thầu trái phép.



Hành vi vi phạm đấu thầu của các bị can đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, dẫn đến hệ quả, mục đích, yêu cầu gói thầu trên không đạt được (chỉ có 45% tài liệu hồ sơ được đẩy lên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỷ đồng.



Cáo buộc cũng cho rằng, dù gói thầu số hóa năm 2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư và người có thẩm quyền đối với gói thầu là Giám đốc Sở, nhưng ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu trái quy định của pháp luật.



Sau khi dừng thầu, ông Chung yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tính tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố (tới thời điểm hiện nay, Hà Nội chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung) và cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa để doanh nghiệp này tham gia đấu thầu và trúng thầu.



Đồng thời, Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm Giám đốc) ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Cường để liên danh Nhật Cường- Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu.



Hành vi của ông Nguyễn Đức Chung bị cho là đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc UBND TP Hà Nội.



Trước khi ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố ở hai vụ án trên, tháng 12/2020, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã phải nhận 5 năm tù do phạm tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.



Ở vụ án này, cáo buộc cho rằng, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.



Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án Nhật Cường, ông Chung liên hệ và đề nghị Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) cung cấp thông tin, tài liệu về vụ án.



Trong thời gian từ 7/2019- 6/2020, thực hiện đề nghị của ông Nguyễn Đức Chung, ông Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”, liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.



Trong đó đã chuyển cho ông Chung 2 lần, gồm 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”.



Ông Nguyễn Đức Chung và ông Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ công an) đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”, thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên.