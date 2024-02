Loạt gia đình sao Việt đón một bề con gái: Vân Trang niềm vui nhân 3, các 'cô chiêu' ai cũng xinh đẹp - tài năng

Thúy Hạnh - Minh Khang

Hôn nhân của Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang ngày càng viên mãn, hạnh phúc khi có tiểu công chúa Suli và Suti lần lượt chào đời. Từ nhỏ, hai cô con gái đã thừa hưởng tố chất âm nhạc từ bố. Suli luôn được cô giáo khen học hát rất nhanh và là nhân vật lĩnh xướng trong các tiết mục tốp ca của lớp.



Thúy Hạnh – Minh Khang luôn bày tỏ niềm tự hào về 2 con và chưa bao giờ áp lực phải đẻ con trai. "Anh Minh Khang không quan trọng việc có con trai, anh rất hạnh phúc khi có hai con gái. Tôi nghĩ tư tưởng 'trọng nam khinh nữ' đã không còn phù hợp với xã hội hiện nay. Ở thế kỷ này, nam hay nữ đều có quyền bình đẳng, phụ nữ cũng rất năng động và chăm sóc mọi việc", Thúy Hạnh chia sẻ.



Siêu mẫu Bình Minh

Hai cô con gái của gia đình siêu mẫu Bình Minh là An Nhiên và An Như. Trong đó, cô con gái út An Như được coi là "bản sao" của Bình Minh khi từ nhỏ đã thích tham gia sinh hoạt văn nghệ và có thành tích học tập tốt. Cô bé cũng có dáng dấp như một người mẫu với đôi chân thon dài.



Chị Anh Thơ - bà xã siêu mẫu Bình Minh cho biết, cả An Nhiên và An Như đều rất thích bơi lội và là thành viên của đội tuyển bơi của trường nên vóc dáng cao dáo một phần bởi chăm chỉ bơi. Dù có điều kiện về kinh tế, Bình Minh và vợ đều hướng con đến cuộc sống độc lập, tự chủ. Bản thân vợ chồng anh cũng rất giản dị, không "màu mè".