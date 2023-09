Loạt dự án cao tốc Bắc-Nam bị chậm tiến độ, Bộ GTVT nêu lý do

“Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, cơ quan, đơn vị”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho hay.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, hiện nguồn vật liệu cung cấp cho những dự án hiện cũng đang còn khó khăn và vướng mắc, các mỏ vật liệu chưa khai thác cũng như chưa xác nhận bản đăng ký khối lượng khai thác đối với các dự án đoạn Hà Tĩnh-Khánh Hòa chủ yếu do việc thương thảo với chủ sở hữu đất về giá chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; một số mỏ phải thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, mục đích sử dụng đất.

Đối với đoạn cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau có nhu cầu 9,1 triệu m3 cát đắp nền, nhưng hiện đang thiếu nguồn cung.

“Thời gian đầu tiến độ thi công các dự án thành phần phụ thuộc vào nguồn vật liệu xây dựng cung ứng cho các dự án. Hiện nay các bộ, ngành, địa phương đang khẩn trương phối hợp giải quyết để hoàn thành các thủ tục cấp phép, khai thác các mỏ vật liệu trong năm 2023.

Đối với đoạn cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau có nhu cầu 9,1 triệu m3 cát đắp nền trong năm nay, tuy nhiên, ông Thọ thừa nhận việc triển khai các thủ tục nâng công suất mỏ, giao mỏ mới cho nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù của các địa phương còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu", Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết.

Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định, sau 9 tháng khởi công, do khó khăn về thiếu nguồn vật liệu đắp nền đường, Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung triển khai các hạng mục có giá trị cao và không phụ thuộc vào nguồn đắp như cầu, hầm, cống, các đoạn tuyến đào, đắp sử dụng vật liệu điều phối... tổ chức thi công cuốn chiếu, có công địa đến đâu thi công đến đó. Đến nay, giá trị sản lượng hoàn thành khoảng 8.162,2 tỷ đồng (đạt khoảng 9,1% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,39% so với kế hoạch), chủ yếu do nguyên nhân thiếu vật liệu đắp nền.