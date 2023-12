Loạt công sở tiền tỷ ở Thanh Hóa bỏ hoang sau sáp nhập

Nằm ở trung tâm thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), phường An Hoạch đang xuống cấp. Công sở này bỏ hoang đã 4 năm, kể từ khi thực hiện việc sáp nhập phường An Hoạch và xã Đông Hưng (thành phố Thanh Hóa), lấy tên phường An Hưng.

Khu công sở 2 tầng còn khá mới bị bỏ hoang khiến nhiều người dân không khỏi tiếc nuối.

Theo tìm hiểu, ngoài công sở phường An Hoạch, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có 923 công sở, nhà đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2023.