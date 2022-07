Loạt cổ phiếu CNTT, điện tử đầu bảng FRT, MWG, DGW lao dốc mạnh, nhà đầu tư có nên xuống tiền?

Thực tế cho thấy trong mảng ICT & CE, DGW vừa công bố lợi nhuận ròng quý 2/2022 tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, chậm hơn nhiều so với mức tăng trưởng 97% so với cùng kỳ trong quý 1/2022.

Với CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG), tăng trưởng doanh thu từ mảng ICT & CE trong tháng 5 chỉ 2%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 20- 22% từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022.

Lợi nhuận của DGW đã đạt đỉnh vào quý 4/2021 nhờ doanh thu máy tính xách tay tăng cao bất thường, do đó SSI dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý 4/2022 có thể sẽ âm.