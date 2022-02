Loạt chiêu trò của rapper B Ray

Bản rap đậm chất B Ray

Nam rapper làm mới bản thân khi tạm bỏ qua Masew và hợp tác với producer mới. Trước đó, tất cả bản rap thành hit của B Ray đều do Masew phối khí. Cưới Em được viết theo cấu trúc cơ bản, với verse rap và hook.

Với Ex's Hate Me, Do For Love (ft Amee), Ở Trong Thành Phố (ft Xesi), B Ray được ca sĩ hỗ trợ thể hiện hook. Đến Cưới em, nam rapper tự mình thực hiện vai trò đó. Đây là nỗ lực của B Ray để trở nên toàn diện trong rap. Nhưng đoạn hook thiếu yếu tố để là điểm nhấn nổi bật hẳn so với phần còn lại.

Ex's Hate Me từng rất thành công khi có đoạn hook được đánh giá "ăn tiền". Còn Cưới Em không có điều đó.

B Ray không thể hiện quá nhiều kỹ thuật trong các verse rap của sản phẩm lần này. Cụ thể là nam rapper rải flow (nhịp rap) đều, chỉ có một số chữ nhấn giọng để tạo điểm nhấn.

B Ray luôn tách biệt rõ 2 "lằn ranh" sản xuất bản rap đại chúng, và rap thật sự chất cho những khán giả yêu thích dòng nhạc này. Và Cưới Em là bản rap cơ bản để khán giả đại chúng dễ tiếp cận.

Vẫn là B Ray với lối viết lyrics (câu từ trong rap) đa dạng và có thông điệp rõ ràng. Anh phát huy sở trường từ việc đưa yếu tố tương phản vào lyrics bằng các cặp vần đôi, như: "Baby, sao em nhỏ nhen / Đã vậy còn có máu đỏ đen. Sao cứ phải xin tội / nhìn mặt anh đâu có phải cha sứ".

Lyrics của Cưới Em có yếu tố châm biếm qua một số câu như: "Xem phim Hàn á thì em rơi lệ / Mà sao chưa bao giờ thấy em khóc vì anh / Email em còn xài của yahoo / Mà sao cái tính của em thì gen Z / Lúc nào cũng nói xấu người yêu cũ / Tới bây giờ thì anh mới hiểu, sao thằng nào cũng phải bỏ em đi".