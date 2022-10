Loạt cao thủ hội tụ trợ giúp Top 4 Ca Sĩ Mặt Nạ gây tò mò mạnh

Your browser does not support the video tag.

Clip Lady Mây có sự trợ giúp của Nàng Mây, Tiểu Phượng Hoàng sẽ sát cánh cùng Phượng Hoàng Lửa.

Tương đồng không kém, cặp đôi chị em O Sen - O Súng "thao túng tâm lý" tất cả khi quá giống nhau từ điệu bộ đến cả giọng nói. Trấn Thành, Tóc Tiên còn ngỡ luôn đây là 2 “chị em guột” như Yến Trang - Yến Nhi hay Minh Tuyết - Cẩm Ly.

Quá sang chấn về sự đồng điệu của 2 chị em, Trấn Thành phải liên tục thốt lên: “2 người này ở đâu ra mà giống nhau dễ sợ”. Quả là chọn đúng người, sự xuất hiện của “chiến thần” ngôn từ O Súng đã khiến Hội đồng cố vấn lẫn MC Ngô Kiến Huy lao đao vì bị bắt bẻ không hề thương tiếc.