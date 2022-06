Loạt cán bộ Đồng Nai bị khởi tố: Cần nhìn nhận lại công tác chống tham nhũng

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tài, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai.

Trong diễn biến liên quan, ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tấn Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (thời điểm bị bắt là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Biên Hòa). Các bị can nêu trên đều vi phạm về quản lý đất đai tại khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (áo kẻ).

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Trong vụ việc này, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh) bị bắt tạm giam.

Từ 4/6, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo vào cuộc kiểm tra tại 16 đơn vị, cơ quan của tỉnh Đồng Nai. Làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu ý kiến, công tác thanh tra, kiểm tra đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện nguồn tin về tham nhũng, tiêu cực. Hơn 10 năm qua, Đồng Nai thực hiện rất nhiều cuộc thanh tra, song số vụ việc chuyển cơ quan điều tra là rất ít.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Duy Phương)

Ông Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh Đồng Nai xác định rõ tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.