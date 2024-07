Loạt ca sĩ Việt được 'cứu'

Anh trai say hi đang tạm vượt lên Anh trai vượt ngàn chông gai.

Anh trai say hi đang tạm thời vượt lên khi có một loạt tiết mục gây sốt ở "top trending" trên YouTube, trong đó có 2 tiết mục liên tiếp nối đuôi nhau chiếm vị trí dẫn đầu. Tới đây, Anh trai vượt ngàn chông gai bước vào đêm Công diễn 1, hứa hẹn có nhiều tiết mục bùng nổ để cắt đứt mạch "trending" của đối phương.

Bốn năm trước, 2 game show King of Rap và Rap Việt trực tiếp cạnh tranh. King of Rap lên sóng giờ "vàng" VTV, trong khi Rap Việt phát sóng ở HTV. King of Rap có bệ đỡ ban đầu lý tưởng hơn để chiếm sóng, nhưng kết quả Rap Việt lại là game show thành công hơn. Chiến lược quảng bá trên mạng xã hội là yếu tố quyết định để Rap Việt đánh bại đối phương.

Trở lại với 2 game show "Anh trai", đằng sau cơn sốt của những nghệ sĩ, trên từng tiết mục, là cuộc chiến truyền thông khốc liệt trên mọi mặt trận của 2 ê-kíp. Hai game show rẽ sang 2 nhánh, với công cụ truyền thông tách biệt.

Anh trai say hi có hệ sinh thái nội bộ tốt hơn để cộng hưởng truyền thông. Game show này tận dụng sức nóng của từng nghệ sĩ tham gia, liên tục tạo trend TikTok để thu hút chú ý. Một trong những chiến dịch truyền thông xuyên suốt show đã thành công của Anh trai say hi là tạo trend nhảy trên nền nhạc Catch Me If You Can.

Trong khi, show Anh trai vượt ngàn chông gai đang phủ sóng rất mạnh ở những kênh truyền thông có lực đẩy tốt nhất, như các fanpage tương tác cao về âm nhạc, các kênh, chuỗi kênh âm nhạc đang dẫn đầu tương tác trên TikTok. Và quan trọng hơn hết, các Anh tài trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, cùng nhau hợp sức để lan tỏa hình ảnh game show trên các nền tảng cá nhân.

Hàng chục nghệ sĩ, ở mỗi game show, cùng hợp lực để đẩy hiệu ứng. Sự cộng hưởng này tạo nên một hệ sinh thái mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có phần lợi. Nghệ sĩ đã nổi tiếng, sẽ kéo theo những người ít tên tuổi hơn. Từ Rap Việt, đến Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Ca sĩ mặt nạ và 2 game show Anh trai, khán giả đã thấy nhiều trường hợp lên như "diều gặp gió".

Thế nhưng, từ bài học của những game show trước, nghệ sĩ đừng vội mơ mộng, vì sự nổi tiếng từ game show đa phần chỉ là nhất thời.

Theo Tiền Phong