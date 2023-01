Loạt ca sĩ Kpop tuổi mèo được kỳ vọng sẽ thành công rực rỡ trong năm 2023

Yeri bằng tuổi với Mark và sinh vào ngày 5/3. Năm vừa rồi có thể nói là không quá thành công với Yeri và Red Velvet khi màn comeback đầu năm của nhóm với bài hát chủ đề Feel My Rhythm không thành công như mong đợi.

Nữ thần tượng người Trung Quốc sinh ngày 23/9/1999. Trong năm vừa rồi, danh tiếng của Yuqi tăng vọt khi (G)I-DLE liên tiếp có những dự án bùng nổ như Tomboy, Nxde và giành hàng loạt giải thưởng danh giá. Sẽ không bất ngờ khi Yuqi cùng (G)I-DLE sẽ vẫn tiến bước mạnh mẽ trong năm 2023 với màn chạy đà hoàn hảo trong năm 2022.

5. Tzuyu - Chaeyoung (TWICE)

Tzuyu và Chaeyoung đều là em út của TWICE và sinh năm 1999. Năm 2022, TWICE phá vỡ "lời nguyền 7 năm" khét tiếng ở Kpop khi tất cả thành viên đều tái ký hợp đồng với công ty quản lý JYP Entertainment. Với bản hợp đồng mới, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những đợt comeback "xịn xò" hơn từ TWICE trong năm "thỏ đen" hay Quý Mão.

