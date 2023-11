Loạt ca khúc hit nhạc Việt ‘chết yểu’

Sau Jack, Erik, tới Noo Phước Thịnh có thể phải chia tay những bản hit đã gắn liền với tên tuổi của anh. Cách đây ít ngày, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã lên tiếng yêu cầu nam ca sĩ dừng thể hiện 8 ca khúc nếu chưa có sự xin phép.

Kể từ đó, đôi bên có nhiều bài viết được cho là bày tỏ sự không hài lòng với đối phương. Với những gì đã xảy ra, khán giả băn khoăn liệu họ còn cơ hội thấy Noo Phước Thịnh hát 8 bản hit trên sân khấu nữa hay không.

Số phận 8 bản hit đình đám của Noo Phước Thịnh

Sau nhiều ngày im lặng và không để sự việc đi quá xa, Noo Phước Thịnh cuối cùng cũng lên tiếng về vấn đề bản quyền. Anh khẳng định không hát chùa các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác. Noo Phước Thịnh cho biết anh luôn tôn trọng bản quyền và công sức của nhạc sĩ.

Do đó, sau khi hết hạn độc quyền, mỗi khi đi hát và được nhãn hàng yêu cầu thể hiện những bản hit nói trên, Noo Phước Thịnh đều đề nghị đối tác làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Nam ca sĩ nói thêm ê-kíp của anh có bằng chứng chứng tỏ việc đó.

"Đỗ Hiếu từng xác nhận đã nhận tiền ca khúc tôi biểu diễn từ VCPMC. Tôi cũng trả tác quyền cho nhạc sĩ khác thông qua trung tâm mỗi khi đi hát. Tôi không bao giờ hát chùa", Noo Phước Thịnh khẳng định.

Nam ca sĩ cũng nói không tái ký hợp đồng với Đỗ Hiếu vì lý do cá nhân. Đồng nghĩa, số phận 8 bản hit gồm Mãi Mãi Bên Nhau, Gạt Đi Nước Mắt, Hold Me Tonight, Đừng Nhìn Lại, Đến Với Nhau Là Sai, Cause I Love You, Xin Đừng Buông Tay, Như Phút Ban Đầu bị bỏ ngỏ.

Sau những gì đã diễn ra, khán giả có lẽ khó thấy Noo Phước Thịnh hát những ca khúc trên trên sân khấu.