Loạt ca khúc bị gỡ, chỉnh sửa vì gây tranh cãi, nộp phạt hàng chục triệu đồng

"Tuy nhiên, bài hát nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó cũng có những ý kiến không đồng tình và cảm thấy không thoải mái với việc chế giễu người yêu cũ như trong bài hát. Tôi đã lắng nghe và xin tiếp thu ý kiến phản ánh của các khán giả, cũng như quý báo đài. Chính vì thế, tôi xin phép gỡ bỏ ca khúc Để ai cần trên mọi nền tảng. Chân thành xin lỗi mọi người", B Ray cho biết.

Trước khi bị gỡ, ca khúc có gần 600.000 lượt xem sau ba ngày. Cả hai phiên bản live performance lẫn audio đều lọt vào danh sách Thịnh hành của YouTube.

Ngoài B Ray, nhiều rapper như Bình Gold từng bị khán giả chỉ trích phát hành nhiều sản phẩm, sử dụng ca từ không phù hợp. Năm 2021, rapper Chị Cả bị xử phạt 45 triệu đồng với bản rap Censored, bị cho rằng mang nội dung không đúng với truyền thống, văn hóa. Nhóm Rap Nhà Làm cũng bị phạt mức tương tự vì có hành vi lưu hành sản phẩm có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

Vào tháng 5/2022, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP từng bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt 70 triệu đồng vì MV There's no one at all. Ngoài ra MV này bị tiêu hủy, gỡ bỏ hoàn toàn trên môi trường số vì những hành động tiêu cực trong MV có thể ảnh huởng tới suy nghĩ và quan điểm của giới trẻ.

