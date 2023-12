Loạt ảnh từ 9 năm trước của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'gây bão', nhan sắc ra sao mà khiến nhiều người rung động?

Mặc dù đã được hoàn tất từ cuối năm 2022 nhưng phim được cho là đứng trước nguy cơ "đắp chiếu" lâu dài.

Vào tháng 8 vừa qua, một số blogger có tiếng tại Trung Quốc tiết lộ, Dữ Phượng Hành đang nằm trong danh sách những phim bị hoãn chiếu do nam phụ Châu Tuấn Vỹ. Lý do là bởi anh từng bị phong sát do scandal vì phát ngôn không chuẩn mực.

Theo một số nguồn tin, ê-kíp thực hiện Dữ Phượng Hành hiện đang xem xét xóa bỏ hình ảnh của Châu Tuấn Vỹ.

Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của phim và Triệu Lệ Dĩnh bởi ngày ra mắt chính thức của Dữ Phượng Hành chưa được ấn định.