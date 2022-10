Loạt ảnh quá khứ của tài tử 'Giày thủy tinh' So Ji Sub gây xôn xao

Mới đây, So Ji Sub đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng hình ảnh của mình lúc còn nhỏ trên Instagram. Đây là những bức ảnh khiến cư dân mạng nhớ đến biệt danh của So Ji Sub.

Nhiều người nhận xét, mặc dù khi đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng So Ji Sub đã thể hiện hình ảnh bùng nổ với sức hút và sự lạnh lùng không hề thay đổi qua năm tháng.

Ở tuổi 44, nam diễn viên So Ji Sub vẫn sở hữu ngoại hình vô cùng hoàn hảo và thần thái ngôi sao không lẫn vào đâu được. Nhiều người cho rằng So Ji Sub vốn sinh ra để trở thành người nổi tiếng cùng khuôn mặt "vạn người mê". Với vóc dáng và những đường nét sắc sảo của hiện tại, khó ai có thể nhận ra rằng So Ji Sub đã từng là một cậu bé tinh nghịch, đáng yêu.