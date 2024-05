Loạt ảnh nét căng Mai Tài Phến khoe visual xịn 'không góc chết' ở liveshow Mỹ Tâm

Khi nữ ca sĩ bước xuống gần để giao lưu, Mai Tài Phến đã có hành động "bắn tim" cho đàn chị. Ánh mắt và nụ cười của Mai Tài Phến đều ngập tràn niềm hạnh phúc, si mê ngắm nhìn bạn gái tin đồn đang "cháy" với âm nhạc.

Clip: Mai Tài Phến nhìn Mỹ Tâm không rời mắt, còn tạo trái tim cực tình cảm.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm vướng nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi đóng chung trong phim Chị Trợ Lý Của Anh. Cư dân mạng nhiều lần soi được Mỹ Tâm và Mai Tài Phến có dấu hiệu của một cặp đôi chính hiệu. Cả hai liên tục bị soi có đồ đôi, bị "tóm gọn" xuất hiện tại sân bay cùng nhau và có những tương tác đáng ngờ.

Đáng chú ý nhất là trong dịp Tết 2022, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết. Những khoảnh khắc được ghi lại khi nam diễn viên tất bật cùng gia đình của "người yêu tin đồn" chuẩn bị cho năm mới được dân tình chia sẻ rộng rãi. Qua đó, nhiều người cho rằng cả hai đã chủ động ra mắt gia đình 2 bên và sẵn sàng cho chuyện tương lai.



Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhiều lần bị soi hint đang hẹn hò.