Loạt ảnh khám xét, bắt lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam

Chiều 11-1, Công an TP HCM cho biết 3 đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, VKSND TP HCM, Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện đã mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.



Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ".

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP HCM phê chuẩn để thực hiện.

Công an TP HCM bắt ông Đặng Việt Hà