Loạn xét nghiệm máu khi nội soi tiêu hóa (kỳ 2): Chuyên gia y tế lên tiếng

Ông Long ví dụ, nếu nội soi có polyp, bệnh nhân muốn cắt, bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm công thức máu và đông máu cơ bản để đảm bảo chức năng đông cầm máu của người bệnh là bình thường và quá trình can thiệp cắt polyp sau đó ít nguy cơ chảy máu.

Chi phí cho việc xét nghiệm máu tùy vào mỗi cơ sở sẽ có mức giá khác nhau. Do đó, nếu thêm chi phí xét nghiệm máu vào giá gói khám nội soi tiêu hóa sẽ khiến gói khám này có mức giá cao hơn, giảm khả năng cạnh tranh giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, một số bệnh viện và phòng khám lại khẳng định không cần xét nghiệm máu.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, người bệnh muốn thực hiện nội soi tiêu hóa gây mê có nhu cầu cắt polyp đều phải thực hiện việc xét nghiệm máu để đảm bảo an toàn.

"Bác sĩ phải giải thích tương tác với người bệnh, nếu trong quá trình nội soi có đồng ý cắt polyp hay không? Nhiều người bệnh không đồng ý cắt thì chỉ được nội soi chẩn đoán. Nhưng bệnh nhân đồng ý cắt polyp, trường hợp này nên làm công thức máu, đông máu để xem chức năng đông cầm máu của bệnh nhân trước khi quyết định cắt polyp, đặc biệt với các polyp lớn". Ông Long khẳng định

Ông cũng cho biết thêm, tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ thường giải thích cho bệnh nhân trước và sẽ xét nghiệm máu. Trường hợp bệnh nhân có kết quả xét nghiệm máu ở bệnh viện khác trong vòng 2 tuần có thể chấp nhận để đỡ mất công và tốn thêm chi phí cho người bệnh.

Việc không xét nghiệm máu mà đã tiến hành nội soi cắt polyp, đặc biệt các polyp kích thước lớn có thể khiến bác sỹ không tiên lượng được nguy cơ chảy máu sau khi cắt.

Ông Long ví dụ, nếu bệnh nhân đang dùng các thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông cầm máu vì có bệnh lý tim mạch hoặc đặt stent mạch vành sẽ rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, bác sĩ phải khai thác rất kỹ tiền sử vì nếu người bệnh đang sử dụng thuốc chống đông hoặc bị các bệnh lâu cầm máu, khi cắt polyp ống tiêu hóa cũng có thể dẫn tới chảy máu không cầm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh.

"Trong các trường hợp đó, quá trình cầm máu sẽ không như người bình thường. Vì thế, bác sĩ khi thực hiện nội soi có can thiệp cắt polyp cần phải hỏi kỹ, nếu người bệnh đang dùng các thuốc chống đông thì phải dừng thuốc từ 1 đến 5 ngày trước khi can thiệp, mới đảm bảo an toàn. Nếu cần thiết nên hội chẩn với các bác sĩ tim mạch", ông Long phân tích.

Nếu trong trường hợp bị các bệnh lý mà can thiệp dẫn tới chảy máu không cầm được có thể nguy hiểm tới tính mạng. Người bệnh phải nhập viện để điều trị nhưng trên cơ địa dễ chảy máu việc can thiệp cầm máu sẽ khó khăn hơn, ông Long nói thêm.

Nói về việc người bệnh tới thăm khám tại một số cơ sở y tế, bác sĩ đều khẳng định bệnh nhân trông khỏe mạnh bình thường nên không thực hiện xét nghiệm máu, ông Long cho biết: "Không thể nói chắc chắn rằng nhìn bề ngoài một người là có thể đoán được người đó rất khỏe hoặc có mắc bệnh gì được, mà phải xét nghiệm mới biết chính xác, cho nên phải khám bệnh chặt chẽ. Cần giải thích với bệnh nhân việc cần xét nghiệm máu để có căn cứ chắc chắn sau đó mới thực hiện việc nội soi tiêu hóa".

Ông Long cho hay, một người không thường xuyên đi khám bệnh thì không thể phát hiện ra các bệnh tiềm ẩn.