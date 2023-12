Loạn xét nghiệm máu khi nội soi tiêu hóa (kỳ 1): Nơi yêu cầu, chỗ bỏ qua

"Đây là yêu cầu bắt buộc vì nếu bệnh nhân bị viêm gan B, HIV thì cùng một bộ dụng cụ đó chúng em có tiệt trùng đến mấy cũng không đảm bảo, có thể bị lây bất kỳ lúc nào. Cái này là để đảm bảo an toàn cho người bệnh thôi", nữ nhân viên nói.

Ghi nhận của phóng viên, mỗi cơ sở khám chữa bệnh lại thực hiện nội soi tiêu hóa một kiểu. Đa phần các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ở Hà Nội đều yêu cầu bệnh nhân thực hiện xét nghiệm chỉ số đông cầm máu cơ bản trước khi nội soi tiêu hóa, chỉ có 2 cơ sở không yêu cầu bệnh nhân làm xét nghiệm máu.

Theo giải thích của đội ngũ tư vấn tại các cơ sở khám chữa bệnh về việc bệnh nhân phải xét nghiệm máu là do trong quá trình nội soi có cắt polyp dẫn tới chảy máu thì cần phải biết được tình trạng bệnh nhân có bị máu không đông hay không. Ngoài ra, một bệnh viện còn "dọa" người bệnh rằng, nội soi tiêu hóa có thể lây nhiễm HIV, viêm gan B, C do dụng cụ nội soi không thể làm sạch hoàn toàn (?)

Khi thắc mắc về việc, khách hàng gọi điện đến bệnh viện để hỏi trước khi đến nội soi tiêu hóa có gây mê, nhân viên tư vấn nói rằng, không cần xét nghiệm máu, sao khi đến đây lại yêu cầu xét nghiệm?. Thấy vậy, nhân viên bệnh viện cho rằng: "Nhân viên bán hàng không có chuyên môn, họ chỉ biết về gói khám".

Bệnh viện sẽ có riêng một gói tầm soát ung thư riêng về đường tiêu hóa. Gói này đã bao gồm các bước trên kèm theo phân tích tế bào máu, xét nghiệm 3 chỉ số đông máu cơ bản, tầm soát ung thư tiêu hóa đại tràng qua đường máu, tầm soát ung thư dạ dày.

Nội soi tiêu hóa cắt polyp không xét nghiệm máu?

Để có cái nhìn khách quan, phóng viên đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông có địa chỉ tại số 9 phố Viên (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để nghe tư vấn về nội soi tiêu hóa.