Loạn phân lô, bán nền ở Bảo Lộc, Bảo Lâm: Thanh tra Bộ Xây dựng vào cuộc

Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trở thành "điểm nóng" về vấn nạn phân lô, bán nền trong thời gian qua (Ảnh: Đầu tư).

Ngày 29/11, thực hiện chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến tình trạng phân lô bán nền ở Bảo Lộc, Bảo Lâm thuộc tỉnh này.

Cụ thể, Thanh tra Bộ đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tổng hợp tình hình và báo cáo bằng văn bản theo các nội dung báo chí phản ánh về tình trạng phân lô bán nền diễn ra tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.