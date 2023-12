Loại 'vàng lỏng' đặc biệt giá lên tới 1,1 triệu USD/kg

Các thông tin về mật ong Centauri được bảo vệ trong kho tiền ngân hàng như một bí mật quốc gia.

Có nhiều lý do khiến mật ong Centauri đắt như vậy. Vị trí của hang động cách xa nơi ở của con người và thường ở độ cao 2.500m so với mực nước biển. Do đó, những người khai thác mật sẽ bắt buộc phải thuê những người leo núi chuyên nghiệp để thu hoạch mật ong. Đặc biệt, vị trí của khu vực hang động cũng chỉ được một số ít người biết đến nhằm bảo vệ môi trường khỏi những tác động có hại từ hoạt động tiềm tàng của con người.