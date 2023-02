Loại trái cây nhập khẩu sang chảnh ồ ạt về chợ Việt, giá rẻ hiếm thấy

Chị Đoàn Hồng Vân - quản lý chuỗi cửa hàng trái cây ở Hà Nội, cũng cho biết, cherry một tuần có thể về 3-4 chuyến. Song, tuỳ vào từng thời điểm mà chị nhập hàng Chile, Úc hay New Zealand.

“Nhìn chung các loại cherry bán ở cửa hàng đợt này rất rẻ, từ 250.000-350.000 đồng/kg tuỳ loại”, chị cho hay. Theo chị, mỗi một lần gom đơn cherry có tới hàng trăm khách đặt hàng.

Hôm nay, chị về 250 thùng cherry Úc. “Tôi rao bán trên trang facebook của cửa hàng với giá 290.000 đồng/kg cho khách đặt mua nguyên thùng 5kg. Vậy mà chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đã chốt được 40 đơn”, chị khoe.

Hiện, cherry không chỉ được bày bán tràn ngập chợ, siêu thị, cửa hàng trái cây mà còn phủ sóng “chợ mạng”. Giá cherry dao động từ 250.000-350.000 đồng/kg tuỳ loại. Các đầu mối bán cherry cho biết, đa phần hàng trên thị trường đều được nhập từ Úc, New Zealand và Chile vì vào vụ thu hoạch rộ từ tháng 12 năm ngoái kéo đến hết tháng 2 năm nay. Hàng được bán theo thùng 5kg hoặc 2,5kg, rất ít nơi xé bán lẻ theo 1kg hoặc 0,5kg.

Nhập khẩu trái cây tăng mạnh

Theo thống kê, trong năm 2022 Việt Nam chi khoảng 2,08 tỷ USD để nhập khẩu các loại rau quả, tăng 40,3% so với năm 2021.

Trung Quốc, Mỹ và Úc là 3 thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu chính cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng lần lượt là 41,3%, 17,2% và 7,6% trong tổng giá trị nhập khẩu rau quả năm 2022. Giá trị nhập khẩu rau quả năm 2022 từ Trung Quốc tăng 85,8%, từ Mỹ tăng 15,6%, từ Úc 16,5% so với năm 2021.

Tháng 1/2023, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả ước đạt 175 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.