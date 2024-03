Loại trà tỷ phú Mỹ Bill Gates khen ngon khi du lịch Việt Nam

Hơn 20 năm làm trà và truyền bá văn hóa trà Việt Nam, nghệ nhân Hoàng Anh Sướng đã đi hầu khắp các tỉnh, thành và nhiều nước trên thế giới, tổ chức nhiều buổi thiền trà cho đủ các tầng lớp: Chính trị gia, các bậc tu hành, doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, học sinh, sinh viên… trong và ngoài nước. Trong đó, có những buổi đặc biệt quan trọng, nghệ nhân Hoàng Anh Sướng tổ chức cho một số nguyên thủ quốc gia, các trà sư nổi tiếng của Nhật Bản, Trung Quốc. Tất cả các buổi thiền trà này đều có trà Thái Nguyên.

Theo nghệ nhân Hoàng Anh Sướng: "Sở dĩ tôi chọn trà Thái Nguyên trong những buổi thiền trà đó vì Thái Nguyên là vùng trà nổi tiếng. Nhắc đến trà Việt Nam thì vùng trà đầu tiên chúng ta nhắc đến là trà Thái Nguyên và nhắc đến trà Thái Nguyên thì bao giờ chúng ta cũng hay nhắc đến vùng trà Tân Cương. Trà Tân Cương nói riêng và Thái Nguyên nói chung sở dĩ chinh phục được người thưởng trà bởi vì có 2 thứ đặc biệt. Một là hương rất thơm. Trà Tân Cương thơm mùi cốm non. Thứ hai là hậu vị ngọt bền. Hậu vị này không phải vùng trà nào cũng có được. Trà Thái Nguyên cũng rất sạch, được trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu an toàn, hữu cơ. Đó là lý do tại sao trong tất cả các cuộc thiền trà, tiếp các nguyên thủ quốc gia, hay những người nổi tiếng, tôi đều sử dụng trà Thái Nguyên".

Thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 -2025” (Đề án OCOP), đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 121 sản phẩm trà được chứng nhận OCOP, trong đó 1 sản phẩm đạt 5 sao và 120 sản phẩm đạt 3-4 sao. Tỉnh cũng chú trọng xây dựng thương hiệu trà gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, thế mạnh.

Ở Thái Nguyên ngày nay có bốn vùng trồng trà (chè) nổi tiếng là: Tân Cương (TP. Thái Nguyên), La Bằng (Đại Từ), Trại Cài (Đồng Hỷ) và Khe Cốc (Phú Lương), được mệnh danh là “Tứ đại danh trà” đất Thái Nguyên. Đây chính là các vùng nguyên liệu để sản xuất ra những sản phẩm chè đặc sản nổi tiếng và đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Thường mỗi gia đình ở đây đều có vườn chè và lò sấy riêng. Chủ hộ đóng rất nhiều vai: Người nông dân cần cù khi trồng và chăm sóc cây chè, người công nhân giỏi khi chế biến và một thương nhân khi bán hàng. Mỗi một vùng, mỗi một nhà đều có hương vị trà khác nhau với các bí quyết riêng.