Loại tôm "siêu to khổng lồ", đắt hơn cả tôm hùm nhập khẩu, nhà giàu đua nhau săn lùng

Bề bề chúa có màu sắc khác hẳn với những con bề bề thông thường. Chúng thường có màu vàng, to ngang con tôm hùm. Bề bề chúa sống hoàn toàn ngoài tự nhiên, không thể nuôi được nên thịt của chúng rất đậm, chắc và ngọt, thơm ngon sánh ngang với tôm hùm.

Bề bế có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.

Tuy nhiên, chọn con càng to càng ngon và chắc thịt. Bởi lẽ loại này vỏ chiếm phần lớn con tôm. Do đó, nếu mua loại có kích cỡ quá nhỏ thì phần vỏ nhiều hơn so với phần thịt. Bề bề để lâu hoặc chết thì thịt bề bề dễ tan thành nước, teo thịt.

Thịt của chúng cũng rất ngon, chứa nhiều Vitamin, chất sắt, đồng thời có hàm lượng Omega 3 và Omega 6 rất tốt cho hệ miễn dịch. Tôm tích là một trong những loại hải sản được ưa chuộng bởi thịt dai, chắc, ngọt, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn như tôm tích hấp sả, tôm tích hấp bia, tôm tích nướng muối ớt, tôm tích rang muối, tôm tích rang me...

