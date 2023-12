Loại thực phẩm nam giới trên 50 tuổi nên tránh

Bánh quy và bánh ngọt

Báo Thanh Niên dẫn lại lời của chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor, chia sẻ trên trang Eat This, Not That, cho biết, nam giới trên 50 tuổi nên tránh xa bánh quy và bánh ngọt.

Những thực phẩm có đường này luôn hấp dẫn, nhưng nếu ăn thường xuyên, bạn có thể tự đặt mình vào nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến sức khỏe.

"Những loại thực phẩm này cung cấp lượng calo cao và không nhiều chất dinh dưỡng", chuyên gia dinh dưỡng Amidor nói.