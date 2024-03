Loại thực phẩm được thế giới xem là 'chìa khóa trường thọ', bán nhiều ở chợ Việt: Giúp giảm cân, kiểm soát bệnh tiểu đường lại tốt cho chuyện vợ chồng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rắc hạt cỏ cà ri vào bữa ăn có thể giúp tăng cường ham muốn tình dục ở cả nam và nữ. Đàn ông dùng thực phẩm bổ sung 500mg cỏ cà ri đã nhận thấy sự cải thiện về ham muốn tình dục và số lượng tinh trùng chỉ trong vòng 8 tuần, vì hạt cỏ cà ri làm tăng mức testosterone.

Loại thảo mộc này cũng có thể giúp ích cho phụ nữ vì một nghiên cứu năm 2021 cho thấy hạt cỏ cà ri cũng cải thiện tình trạng khô âm đạo, và tâm trạng khó chịu.



Ảnh minh họa: Internet

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Có một số bằng chứng khoa học cho thấy hạt cỏ cà ri có thể làm giảm lượng đường trong máu, mặc dù cần có nhiều nghiên cứu chất lượng cao hơn về chủ đề này.

Một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí International Quarterly Journal of Research in Ayurveda đã so sánh một nhóm người tham gia mắc bệnh tiểu đường loại 2 tiêu thụ 10 gam hạt cỏ cà ri ngâm trong nước nóng hàng ngày với một nhóm bệnh nhân tiểu đường loại 2 khác không dùng. Sau 5 tháng, những người ăn hạt cỏ cà ri hàng ngày có lượng đường trong máu thấp hơn đáng kể so với nhóm thứ hai.

Trong khi đó, một nghiên cứu được công bố vào năm 2011 cho thấy rằng ăn cơm hoặc chapatis 15 phút trước bữa ăn sẽ khiến lượng đường trong máu tăng chậm hơn ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.