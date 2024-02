Loại thực phẩm càng nấu chín càng mất chất

Chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ dẫn đến sự phá hủy các chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt như vitamin C, B1, B5, B7. Không chỉ vậy, nấu quá chín còn có thể dẫn đến việc khoáng chất bị trôi vào nước nấu, sau đó sẽ bị loại bỏ. Sự mất chất dinh dưỡng này có thể biến ngay cả những thực phẩm lành mạnh nhất thành món ăn chỉ làm no bụng, mất đi giá trị dinh dưỡng ban đầu.

Các loại rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, khi chúng ta chế biến thực phẩm này quá lâu hoặc ở nhiệt độ cao, có thể dẫn đến việc mất mát dưỡng chất quan trọng như vitamin.

Các vitamin có trong rau củ rất "nhạy cảm", nếu được đun nấu dưới ngọn lửa nhỏ trong thời gian dài, nó rất dễ bị phân hủy. Vì thế, chuyên gia dinh dưỡng khuyên thời gian xào nấu rau củ không nên kéo dài, tốt nhất nên đun với ngọn lửa lớn và không nên cho quá nhiều nước để giảm thiểu tổn thất vitamin.



Ảnh minh họa

Ví dụ, khi nấu cải bó xôi hay rau cải quá lâu, vitamin C trong chúng có thể bị phá hủy hoặc giảm đi đáng kể do tác động của nhiệt độ. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và quan trọng cho sức khỏe. Vì vậy mất đi nhiều vitamin C sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của các loại rau xanh.

Vì vậy, thay vì luộc rau quá lâu, các bà nội trợ có thể sử dụng phương pháp hấp để bảo quản và tăng cường các chất dinh dưỡng trong rau, thậm chí cả các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước. Vì khi hấp, thực phẩm không bị ngập hoàn toàn trong nước.

Ví dụ, hấp bông cải xanh, rau bina chỉ có thể làm giảm hàm lượng vitamin C từ 9 đến 15%, theo nghiên cứu vào tháng 9/2013 trên Tạp chí Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm.

Các loại cá

Cá chứa nhiều dinh dưỡng như protein, axit béo omega-3… Tuy nhiên, các chất dinh dưỡng trong cá cũng “nhạy cảm” nên việc nấu cá quá lâu hoặc ở nhiệt độ cao sẽ làm mất hầu hết các dưỡng chất quan trọng.