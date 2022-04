Loại thịt WHO cảnh báo có chứa chất gây ung thư số 1 nhưng là "món khoái khẩu" của nhiều người Việt

Ngoài benzopyrene, thịt nướng còn có thể xuất hiện 2 chất gây ung thư là các amin dị vòng và nitrosamine.

Đâu mới là cách chế biến thịt lành mạnh, tốt cho sức khỏe nhất?

Nướng thịt trên than hoa là nguyên nhân gây hình thành các chất gây ung thư vì vậy cách tốt nhất để ngăn ngừa chúng chính là thay đổi phương pháp nấu nướng. Hấp, luộc thực phẩm vẫn được giới chuyên gia đánh giá cao trong việc bảo vệ sức khỏe và chống ung thư.

Theo khuyến cáo của PGS.TS Trần Hồng Côn, nếu muốn ăn thịt nướng, bạn nên hạn chế việc nướng thịt trên than hoa mà có thể sử dụng bếp nướng điện hoặc lò nướng. Cách nướng này vừa có thể kiểm soát nhiệt độ tốt, vừa tránh cho mỡ từ thịt chảy xuống lửa than. Khi nướng thịt bạn nên ưu tiên thịt nạc nhiều hơn thịt mỡ vì lượng mỡ tan chảy xuống than sẽ dễ tạo ra chất gây ung thư.