Loại sầu riêng cầu vồng quý hiếm 'có một không hai'

Sầu riêng cầu vồng quý hiếm

Sầu riêng Pelangi là loại quả lớn, dài trung bình từ 20 đến 30 cm. Vỏ rất cứng có màu từ xanh lá cây, vàng, đến nâu với một vài đường sọc. Phần thịt quả sầu riêng có nhiều màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào từng cây, từ màu trắng, vàng nhạt, hồng, cam, đến đỏ. Sầu riêng Pelangi múi dày, đặc, hơi dính và sệt như kem, hạt dẹt, kích thước vừa phải. Sầu riêng Pelangi có vị ngọt, cay nồng.