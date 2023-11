Loại rau thơm giá rẻ ở chợ Việt được người Nhật coi trọng

Tại các khu chợ cóc của Việt Nam, tía tô có giá bán rất rẻ, chỉ vài nghìn đồng một mớ. Trong khi đó, tía tô loại tuyển chọn bán tại Nhật Bản có giá 500-700 đồng/lá.

Tại Nhật Bản, nghiên cứu cho thấy tinh dầu của tía tô có tác dụng chống co thắt trên cơ chế ngăn hoạt động của gốc tự do, ức chế quá trình sản xuất histamin làm giảm tình trạng hen suyễn, mề đay, dị ứng. So với các loại tinh dầu như bạc hà, diếp cá, tinh dầu tía tô được đánh giá cao hơn.

Trong chế biến thực phẩm, tía tô được sử dụng nhiều trong các món ăn có cua, ốc, cá. Người Nhật Bản hay ăn tía tô với cá sống phòng đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Theo lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Văn Giang, Hưng Yên, tía tô là cây thân thảo thường dưới 1m, lá mọc đối, nhọn phần đầu, mép lá hình răng cưa. Tía tô có mùi thơm, vị cay the, tính ôn ấm, dùng làm rau gia vị, thái nhỏ nấu cháo giải cảm, chữa đau bụng, tiêu chảy. Tía tô còn giải độc khi ăn hải sản.