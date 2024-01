Loại rau rẻ tiền nhưng phòng ngừa ung thư rất tốt

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Everyday Health cho biết, theo nghiên cứu của Đại học Concepción (Chile), bắp cải chứa loạt các chất dinh dưỡng rất phù hợp trong chế độ ăn chống ung thư.

Rau này có hàm lượng vitamin C cao, khả năng ngăn ngừa sự phát triển của nhiều loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tụy. Vitamin C liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn sự tiến triển và điều trị ung thư là do có khả năng chống lại các tế bào có hại.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) chỉ ra rằng, ăn nhiều các loại rau họ cải như bắp cải có nguy cơ ung thư vú thấp hơn.

Tác dụng ngăn ngừa ung thư vú của việc tiêu thụ rau họ cải có ở cả phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Nguyên nhân là do các thành phần hoạt tính sinh học trong rau họ cải là glucosinolates (GSL) và isothiocyanate (ITC) có đặc tính chống viêm.

Lưu ý: Bắp cải tuy tốt cho sức khỏe nhưng những người đang bướu cổ do thiếu i-ốt hoặc bị viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto nếu ăn nhiều cải bắp sẽ có thể bị bướu cổ to hơn hoặc suy giáp. Ngoài ra, nên ăn bắp cải nấu chín.