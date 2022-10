Loại rau giàu canxi, tốt hơn cả sữa, nhưng một số người tuyệt đối không nên ăn

Lợi ích khi ăn súp lơ xanh



Súp lơ là một trong những loại rau bạn nên ăn thường xuyên vì nó rất có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của loại rau này.



Súp lơ chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin B1, B2, B3, B5, B6 và B9. Nó cũng chứa vitamin K và axit béo omega-3. Ăn súp lơ bạn cũng có thể bổ sung được kali, protein, vitamin C, mangan và phốtpho.



Súp lơ chứa các chất chống oxy hóa phòng ngừa tổn thương do gốc tự do. Nó cũng chứa các hợp chất có thể giảm thiểu stress oxy hóa.



Súp lơ chứa những hợp chất như thiocynat, giúp gan loại bỏ độc tố. Đây là một loại rau giúp thanh lọc cơ thể.



Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng súp lơ phòng ngừa một số loại ung thư như ung thư đại tràng, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư bàng quang.



Vì súp lơ chứa chất xơ nên nó giúp hệ tiêu hóa làm sạch chất thải. Ngoài ra súp lơ tốt cho hệ tiêu hóa của bạn.



Súp lơ chứa các hợp chất chống viêm. Trên thực tế, những người bị một số bệnh như viêm khớp, viêm ruột, tiểu đường cần ăn súp lơ thường xuyên.



Súp lơ cũng có thể phòng ngừa bệnh tim mạch. Nó có thể giảm thiểu tình trạng viêm của mạch máu và các rối loạn liên quan. Nồng độ Cholesterol LDL “xấu” và Triglyceride cao được biết là những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim. Bông cải xanh có thể đóng một vai trò trong việc cải thiện hai vấn đề này.

Những người không nên ăn súp lơ xanh

Người đang uống thuốc trị bệnh tim

Nếu tiêu thụ quá nhiều súp lơ những thực phẩm này trong khi dùng thuốc digitalis (còn được gọi là digoxin có nguồn gốc từ thực vật được chiết xuất từ cây mao địa hoàng có tác dụng trong việc chữa bệnh suy tim), nó sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.

Người đang uống thuốc loãng máu