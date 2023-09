Loài rắn cực kỳ hung dữ, nhưng có ích cho nhà nông

Khi bị rắn hổ ngựa cắn có thể gây chảy máu. Nếu bị cắn, mọi người nên sát trùng kỹ để tránh bị nhiễm trùng. Nạn nhân có thể tự xử lý ở nhà mà không cần đến cơ sở y tế.

Do được phân bố rộng, rắn hổ ngựa thường xuyên chạm mặt con người. Vì bản tính hung hăng, rắn hổ ngựa thường tìm cách đe dọa con người trước khi bỏ chạy, do vậy, loài rắn này hay bị giết chết nếu không may chạm mặt con người.

Thức ăn của rắn hổ ngựa bao gồm thằn lằn, ếch nhái, đôi khi ăn cả cá và chim non. Tuy nhiên, thức ăn chủ yếu của rắn hổ ngựa là chuột. Loài rắn này có khả năng săn chuột rất giỏi, do vậy, rắn hổ ngựa là một loài động vật có lợi cho nông nghiệp.

Loài rắn hung hăng nhưng… nhát gan, biết cách giả chết để trốn tránh kẻ thù