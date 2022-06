Loại quả trong vườn dùng theo cách này chặn đứng gan nhiễm mỡ, gan khỏe mạnh lại giảm cân nhanh

Trong Đông y, việc dùng những trái bưởi non phơi khô, cắt lát, sao vàng sắc nước uống để chữa bệnh đã được lưu truyền từ rất lâu. Sử dụng bưởi non để dưỡng gan khỏe mạnh thực sự rất lành tính, hơn hẳn nhiều loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nguy cơ tác dụng phụ do dùng quá nhiều...

Do đó, tôi khuyên những ai bị gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao hoặc đơn giản là muốn giảm cân nên sử dụng loại quả này làm nước uống mỗi ngày.

PV: Ngoài công dụng trị gan nhiễm mỡ, giảm cân..., xin ông chia sẻ thêm một số bài thuốc chữa bệnh dễ áp dụng khác từ quả bưởi?

Lương y Bùi Hồng Minh: Bưởi có thể làm thuốc từ vỏ đến hạt... Tôi xin chia sẻ một số bài thuốc đơn giản, dễ làm như sau:

- Chữa ăn không tiêu, đau bụng, ho: Vỏ bưởi khô 4 - 12g. Sắc uống hay kết hợp với các thuốc khác.

- Chữa cảm cúm, sốt ở cả hai thể phong hàn (sốt nhẹ, sợ lạnh, không có mồ hôi, nước mũi trong, đờm loãng, rêu lưỡi mỏng trắng, mạch phù) và phong nhiệt (thường sốt cao, hơi sợ gió, đau đầu, tự ra mồ hôi, khát nước, chảy nước mũi đặc, nước tiểu vàng, rêu lưỡi vàng mỏng, mạch nhanh): Dùng nồi nước xông lá bưởi cùng với các loại lá sả, tía tô, kinh giới, bạc hà, mỗi thứ một nắm lá tươi đem đun sôi với nước, xông trong vòng từ 5 đến 10 phút.