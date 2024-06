Loại quả quý ở Việt Nam 'làm mưa làm gió' tại Trung Quốc

“Cơn sốt sầu riêng đã tràn sang cả các loại bánh và đồ uống. Điều này góp phần thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu loại quả này từ các nước ASEAN”, Phó tổng giám đốc Tang Chunlong cho hay.

Các doanh nghiệp không bỏ lỡ cơ hội kết hợp ẩm thực địa phương với sầu riêng.

Jariya Unthong, chủ một quán trà sữa Thái ở Nam Ninh, cho biết: “Trà sữa sầu riêng là sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi. Thông thường, khách hàng sẽ phải xếp hàng hơn nửa giờ mới có thể mua được”.