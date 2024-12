Loại quả nhìn như con sâu nhưng tốt cho sức khỏe, phòng ung thư

Đậu rồng thoạt nhìn giống con sâu nhưng lại có thuộc tính dinh dưỡng của đậu xanh, khoai tây, đậu nành, rất tốt cho sức khỏe người dùng. Đậu rồng là loại cây họ đậu đỗ. Các bộ phận của cây như quả, lá, chồi non, hoa, củ đều được sử dụng làm thực phẩm bởi hương vị hấp dẫn và giàu giá trị dinh dưỡng. Quả đậu rồng hay còn gọi là đậu khế, đậu vuông, có màu xanh nhạt hoặc vàng lục, hình 4 cạnh giống múi khế, các cạnh có răng cưa. Đậu rồng nhìn giống con sâu xanh to nhưng đây là một trong những loại rau củ giàu dinh dưỡng bậc nhất cho từ trẻ nhỏ tới người cao tuổi. Loại quả này được các chuyên gia khuyến khích bổ sung vào thực đơn hằng ngày cho gia đình. Theo nghiên cứu hiện đại, đậu rồng chứa nhiều khoáng chất tốt như phốt pho, sắt, canxi, magie, đồng... cần thiết cho cơ thể. Đậu rồng chứa các chất dinh dưỡng có trong đậu xanh, khoai tây và đậu nành. Lợi ích cụ thể của đậu rồng đối với sức khỏe Nhuận tràng: Đậu rồng luộc hoặc xào đều giúp quá trình tiêu hóa thuận lợi do hàm lượng chất xơ hòa tan cao. Món ăn này hỗ trợ dạ dày dễ co bóp tiêu hóa các thức ăn khác, loại bỏ chất thải dư thừa khỏi đường tiêu hóa, tránh xảy ra tình trạng đầy hơi, chướng bụng.

Loại quả có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: H.Nhung. Giảm cân hiệu quả: 100g đậu rồng chỉ chứa 49 kcal. Người muốn giảm cân ăn thực phẩm này có cảm giác no lâu do lượng chất xơ dồi dào. Phòng tránh tiểu đường: Đậu rồng chứa canxi và vitamin D giúp quá trình phân hủy glucose dễ dàng hơn, ngăn ngừa đường máu cao hiệu quả. Các thành phần vitamin, khoáng chất tham gia trực tiếp vào các tế bào tuyến tụy, tối ưu hóa việc sản xuất và vận chuyển insulin, cân bằng đường huyết. Tăng cường sức đề kháng: Các vitamin trong đậu rồng cải thiện hệ miễn dịch. Chất kẽm trong đậu rồng tăng cường sức mạnh lá chắn bảo vệ cơ thể lên nhiều lần, giúp bạn ít ốm hay cảm thông thường. Tốt cho xương khớp: Đậu rồng có thành phần dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ xương, răng chắc khỏe và thúc đẩy quá trình phục hồi các tổn thương trên xương. Phòng chống lão hóa sớm: Nguồn chất chống oxy hóa trong đậu rồng có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây hại, phòng chống các bệnh ung thư, tim mạch. Hàm lượng lớn vitamin C và vitamin A trong loại quả này ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm trên da cũng như mạch máu, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, phòng tránh xơ cứng động mạch. Cải thiện thị lực: Trong quả đậu rồng có chứa nhiều caroten và vitamin A có lợi cho mắt, ngăn ngừa quáng gà, chống suy giảm thị lực. Làm đẹp da: Đậu rồng còn có tác dụng làm đẹp da. Thực phẩm này chứa các vitamin ngăn ngừa lão hóa, tăng độ đàn hồi da, giảm nếp nhăn.