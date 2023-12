Loại quả ngăn cản sự hình thành axit uric đang vào mùa

Táo ta chứa nhiều vitamin C, cao hơn lượng vitamin C có trong quả cam và quả quít từ 7 đến 10 lần. Lượng vitamin C của táo ta cũng cao hơn khoảng 100 lần so với táo đỏ của Trung Quốc. Do đó táo ta có tác dụng tăng cường sức đề kháng, chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe và làn da.