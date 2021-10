Loại quả lạ được chào mua cả trăm ngàn 1 ký vẫn không bán

Dù vậy, nhiều bạn sống ở miền Tây Nam Bộ ngay lập tức nhận ra đây chính là me nước. Loại quả này có hình dáng khá giống trái me mà ta hay ăn, tuy nhiên phần vỏ sở hữu màu sắc khác lạ, cả ruột cũng có màu trắng thay vì nâu đen như loại me chua.





Me nước còn có tên là me keo, găng tây, keo tây, keo gai. Thân cây me nước khá cao to (có thể lên đến 10m), lá kim và thường mọc dại chứ không cần ươm mầm, chăm bón.

Quả của nó dài 5 - 8cm, dù cũng chia thành từng đốt như loại me chua thông thường nhưng mỗi trái lại uốn thành nhiều vòng tròn cong queo lạ mắt.