Loại quả giúp chống lão hoá tốt nhất trong các loại rau quả

Việt quất là loại quả giàu chất chống oxy hóa nhất trong số 40 loại rau củ quả. Quả việt quất chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Một quả việt quất tươi chứa 84 calo, 21 gam carbohydrate, 4 gam chất xơ, ít hơn 1 gram chất béo, không có cholesterol, 129mg natri và 19mg vitamin C.

Ưu điểm bậc nhất đó là hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao, đặc biệt là anthocyanin có thể đạt tới 163mg/100 gram. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong việt quất đứng đầu trong số 40 loại rau củ quả.

Anthocyanin có hoạt tính sinh học chống oxy hóa hiệu quả nhất. Có thể bảo vệ con người khỏi tác hại của gốc tự do. Khả năng dọn gốc tự do của nó gấp 50 lần so với vitamin E và 20 lần so với vitamin C. Nó cải thiện khả năng miễn dịch của con người.