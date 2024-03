Loại quả giàu dinh dưỡng nên ăn thường xuyên hơn để chống viêm và phòng ngừa bệnh xương khớp

Ớt chuông có thể ăn sống hoặc ăn chín đều được. Nếu hệ tiêu hóa của bạn tốt thì bạn nên ăn sống để bảo toàn lượng vitamin C được hấp thụ vào trong cơ thể. Bởi nếu được chế biến ở nhiệt độ cao, lượng vitamin C trong ớt chuông thất thoát, giảm tác dụng nên cách tốt nhất là dùng sống.

Đặc biệt, ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp sắt, vitamin C dồi dào, giúp tăng khả năng hấp thụ sắt qua đường ruột. Ớt chuông đỏ cung cấp 169% lượng vitamin C cơ thể cần dùng mỗi ngày, tăng khả năng hấp thụ sắt, phòng chống bệnh thiếu máu, nhất là ở tuổi dậy thì của nữ giới.

Tuy nhiên, với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc bệnh về đường ruột thì không nên ăn ớt sống mà phải nấu chín và chỉ ăn với một lượng vừa phải. Để tiêu hóa dễ hơn, bạn có thể cắt nhỏ, nướng qua trước khi chế biến sẽ tốt hơn.

7 công dụng tuyệt vời của ớt chuông với sức khỏe



Ảnh minh họa

Ớt chuông hỗ trợ giảm cân

Tác dụng của ớt chuông là giúp giảm cân vô cùng tốt, vì trong ớt có chứa nhiều chất xơ, nếu bạn thường xuyên ăn ớt chuông thì sẽ bổ sung được khá nhiều chất xơ vào hệ tiêu hóa. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn được diễn ra nhanh hơn, tiêu hao calo thừa hiệu quả hơn. Nhờ vậy có thể nói rằng ăn ớt chuông sẽ hỗ trợ giảm cân tương đối hiệu quả dành cho những ai mong muốn.

Ớt chuông giảm nguy cơ viêm khớp

Ởt chuông giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các bệnh viêm khớp do thiếu hụt vitamin C. Hàm lượng Vitamin C trong ớt chuông là vô cùng dồi dào, khi ăn vào sẽ hỗ trợ tổng hợp Vitamin C nhanh hơn, giảm nguy cơ mắc viêm khớp gối xuống chỉ còn 30%. Đây là một trong những tác dụng tăng cường sức khỏe tuyệt vời của ớt chuông.

Ớt chuông phòng ung thư vú