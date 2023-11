Loại quả giàu chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ chống béo phì

Quả lựu

Lựu là loại trái cây có thể bảo vệ chống béo phì, giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, hỗ trợ chống nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm. Những lợi ích sức khỏe này chủ yếu là do chất chống oxy hóa và các hợp chất polyphenolic bao gồm punicalagin, anthocyanin và tannin thủy phân. Lựu có ít calo và chất béo nhưng lại có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất nên tốt cho hỗ trợ giảm cân. 100g lựu cung cấp khoảng 83 calo. Nước lựu chứa hàm lượng chất oxy hóa cao hơn nhiều so với hầu hết các loại nước ép trái cây khác, cao hơn gấp 3 lần so với rượu vang đỏ và trà xanh.