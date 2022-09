Loại quả giá rẻ, dễ tìm lại giàu vitamin C gấp 4 lần trái cam

Vitamin C có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch tốt nhất và tham gia vào nhiều chức năng hoạt động bình thường của cơ thể. Bạn có thể bổ sung cho cơ thể vitamin C bằng những hoa quả, thực phẩm hằng ngày.

TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cũng thông tin, nếu so sánh trong 100g ổi và cam, hàm lượng vitamin C có trong ổi nhiều hơn cam 4 lần. Vì vậy TS.BS Hưng cho rằng người dân có thể bổ sung quả này để tăng cường sức để kháng, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như Covid-19, tay chân miệng, cúm... đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Cũng theo TS.BS Hưng, vitamin C hay còn gọi là Acid ascorbic sẽ giúp hỗ trợ đề kháng, chống nhiễm trùng như cảm cúm, mau lành vết thương. Vitamin C cũng được biết là một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương từ gốc tự do. Tổn thương tế bào của gốc tự do gây ra các bệnh tim mạch, ung thư và bệnh mạn tính khác. Cơ thể con người không thể tự sản sinh ra vitamin C và cũng không dự trữ trong cơ thể được, vì vậy cần tăng cường bổ sung thực phẩm giàu vitamin C vào trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Dù là loại quả tốt, chứa nhiều vitamin C cũng như các chất dinh dưỡng khác, tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo khi sử dụng ổi cần có những lưu ý nhất định để tránh gây hại cho sức khỏe. Theo đó, lương y Bùi Đắc Sáng khuyến cáo, khi ăn ổi tuyệt đối không ăn khi quả còn non, xanh. Bởi các chất dinh dưỡng có trong ổi chỉ phát huy tác dụng khi quả chín. Nếu ăn loại quả này khi còn xanh sẽ khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, gây ra tình trạng táo bón.