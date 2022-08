Loại quả gai góc xấu xí nhưng là ‘vua’ ngừa ung thư: Tốt nhưng phải dùng cẩn trọng

Theo WebMD: "Mãng cầu xiêm có nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch".

Tuy nhiên, các nghiên cứu về hiệu quả của mãng cầu xiêm trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư mới chỉ thực hiện trong phòng thí nghiệm và trên động vật. Do đó, cần có thêm các nghiên cứu trên người để làm rõ lợi ích này.

Chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, giảm thiệt hại cho các tế bào do stress oxy hóa. Một trong những tác dụng phụ của stress oxy hóa là gây viêm. Do đó, các chất chống oxy hóa trong mãng cầu xiêm có thể giúp giảm viêm trong cơ thể.

3. Điều hoà huyết áp

Quả mãng cầu xiêm. Ảnh: zillplantas. Huyết áp cao có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như bệnh tim và đau tim. Một yếu tố góp phần gây ra huyết áp cao là lượng natri trong cơ thể ở mức cao. Kali giúp cơ thể loại bỏ natri và giảm bớt căng thẳng trong thành mạch máu, từ đó giúp giảm huyết áp. Một quả mãng cầu xiêm có thể cung cấp khoảng ⅓ đến 1 nửa lượng kali được khuyến nghị hàng ngày. 4. Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hoá Do có hàm lượng chất xơ cao, mãng cầu xiêm có thể hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Một quả mãng cầu xiêm chứa khoảng 83% lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày. Chất xơ giúp thúc đẩy sự hoạt động của hệ tiêu hoá, từ đó ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa như táo bón. Nước ép quả mãng cầu xiêm cũng có tác dụng lợi tiểu và làm sạch đường tiêu hóa bằng cách loại bỏ natri dư thừa khỏi cơ thể. Theo một nghiên cứu của Khoa Y học và Sức khỏe, Trường Y, Đại học Sydney (Australia), chiết xuất từ mãng cầu xiêm đã được chứng minh có thể chữa lành vết loét dạ dày ở động vật thí nghiệm. 5. Chống viêm Giống như hầu hết các loại trái cây và rau quả, mãng cầu xiêm là một nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa. Do đó, loại quả này có thể sửa chữa các tế bào bị tổn thương trong cơ thể và chống lại chứng viêm.6. Chống nhiễm khuẩn