Loại quả được ví là "thuốc" bổ máu, vừa dưỡng huyết, làm sạch nội tạng vừa chứa nhiều thành phần tăng sinh collagen, chị em không biết dùng thì quá tiếc

Đó chính là quả dâu tằm!

Theo Stylecraze, dâu tằm rất giàu chất dinh dưỡng với nguồn protein dồi dào, 85g dâu tằm có chứa 9g protein. Dâu tằm là nguồn tuyệt vời cung cấp chất sắt, canxi, vitamin A, C, E, K, Folate, thiamine, Pyridoxine, Niacin và chất xơ. Dâu tằm cũng rất giàu chất chống oxy hóa như Resveratrol. Chúng đều rất bổ máu.

Ngoài công dụng dưỡng huyết, làm sạch và trẻ hóa nội tạng, ăn dâu tằm đều đặn còn tăng sinh collagen cho làn da căng bóng. Điều này là nhờ sự hiện diện của các chất chống oxy hóa, nguồn vitamin A, C, E dồi dào.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, dâu tằm được xem là một vị thuốc quý nhờ nguồn nước dồi dào với rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Đặc biệt là Anthocyanin được tìm thấy trong dâu tằm có đặc tính chữa một số bệnh.

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, quả dâu tằm có vị ngọt, chua, tính ôn, đi vào 2 kinh can và thận có công dụng bổ can, bổ thận, dưỡng huyết, trừ phong. Do vậy, người ta thường dùng dâu tằm để chữa can, thận yếu, thiếu máu, suy nhược cơ thể, táo bón, mất ngủ, tóc bạc sớm…