Loại quả bán ngoài chợ quanh năm có thể phòng ung thư

Cà chua chứa tất cả 4 loại carotenoid chính: alpha và beta-carotene, lutein và lycopene. Lycopene được cho có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất trong tất cả carotenoid. Đây cũng là một phần quan trọng trong chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng lành mạnh.

Một số lợi ích của quả cà chua với sức khỏe con người gồm giảm cholesterol, hạ huyết áp và phòng ngừa bệnh tim mạch, chống nhiễm toan, tăng cường miễn dịch, chống nắng, giúp xương chắc khỏe, cải thiện thị giác…

Người ta phát hiện ra rằng tiêu thụ nhiều rau và trái cây tươi có mối liên hệ với việc giảm thiểu nguy cơ mắc các loại ung thư khác nhau. Tiêu thụ vitamin C tăng lên có liên quan đến giảm khả năng mắc ung thư phổi, miệng, dây thanh âm, họng, đại tràng-trực tràng, dạ dày và thực quản. Các loại trái cây như cà chua, cam, lựu rất giàu vitamin C do đó có khả năng phòng loại bệnh này.