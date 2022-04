Loại quả ăn vặt giúp "quét sạch" chất béo xấu, giảm cân hiệu quả

Cây cóc thuộc họ Anacardiaceae, cùng họ với một số loại cây nhiệt đới khác bao gồm hạt điều và xoài. Lá và vỏ của cây cóc cũng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, tuy nhiên, quả cây là bộ phận được sử dụng nhiều nhất do những lợi ích mà nó sở hữu.

Quả cóc có vị chua - ngọt, giòn, ăn vui miệng và được chị em rất yêu thích. Có thể chế biến quả cóc thành nhiều món ăn vặt khác nhau.

Quả cóc là trái cây chứa rất nhiều vitamin C. Trong khi đó, vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do gây hại. Từ đó, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g thịt quả cóc:

- Glucid: 8% - 10,5%

- Protein: 0,5% - 0,8%