Loại nước giúp dân văn phòng hạ đường huyết, bảo vệ da khỏi bức xạ, càng uống càng trẻ ra

Do đó, dùng đều đặn, đúng cách sẽ giúp chị em có làn da trắng mịn hơn, ít sạm nám hơn. Đặc biệt là cơ chế bảo vệ da từ sâu bên trong, là trợ thủ đắc lực của những phương pháp phòng chống lão hóa da bên ngoài như bôi kem chống nắng.

Sử dụng nước uống từ mướp đắng khô cần lưu ý điều gì?

1. Đối tượng không nên dùng

Mướp đắng rất tốt cho sức khỏe nhưng cần dùng đúng liều lượng và đối tượng. 5 nhóm người sau nên thận trọng khi dùng mướp đắng bất kể sử dụng ở dạng nào:



- Phụ nữ có thai, cho con bú: Nghiên cứu cho thấy, mướp đắng gây co thắt tử cung, gây xuất huyết, hư thai, sinh non, chưa kể có khả năng gây đột biến gen. Do đó, phụ nữ mang thai không nên dùng, nhất là ở giai đoạn đầu. Với phụ nữ cho con bú, mướp đắng có một số thành phần mang độc tính nhẹ có thể truyền qua sữa mẹ, tốt nhất cũng không nên dùng.